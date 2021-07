Homem é baleado após perseguição em beco de Manaus

Segundo informações, ele foi perseguido por ocupantes de uma caminhonete branca. Os criminosos saíram do carro em direção a vítima, e efetuaram diversos tiros logo que entraram no beco. Ao verem a vítima agonizando, os assassinos diziam que "quem manda no Coroado é o Cartel", atribuindo o crime a facção Cartel do Norte.

Manaus/AM - Um homem identificado apenas como Mikael, foi morto na noite desta quarta-feira (28), no beco Gomes, próximo a rua Boa Vista, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

