Homem é assassinado por casal com quem dividia kitnet em Manaus

A dona do imóvel afirmou não saber o nome dos inquilinos, mas a Polícia Civil já deu inícios as investigações.

De acordo com informações coletadas pelo delegado Fábio Silva, a vítima havia se mudado para o local na última terça-feira (15), junto com o casal suspeito, que por volta das 21h de hoje, chegou na residência e atirou 4 vezes no homem.

