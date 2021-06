Casal é preso com 24 Kg de drogas em fundo falso de carro no Amazonas

Ao realizarem a abordagem no veículo picape Chevrolet Montana, de cor prata, os policiais encontraram apenas duas porções de maconha. Porém, o veículo foi levado até a base do 4° Batalhão de Polícia Militar (BPM) para uma revista minuciosa e nele foi encontrado um fundo falso onde os 24 tabletes estavam escondidos.

Conforme as informações repassadas pelos policiais, agentes da Polícia Federal (PF) contataram os policiais do Batalhão Ambiental informando sobre o rastreamento da droga.

Manaus/AM - Um casal foi preso na tarde deste sábado (19), no município de Humaitá, ao ser flagrado transportando 24 quilos de cocaína escondidos no fundo falso de um carro. O veículo estava em uma balsa que saiu de Porto Velho (RO), com destino ao Amazonas.

