Homem é assassinado dentro de bar ao flertar com mulher acompanhada em Manaus

Um deles, ficou enfurecido com o flerte e sacou uma arma disparando várias vezes contra Anderson. Ele fugiu logo em seguida. Anderson morreu dentro do bar e seu corpo foi encaminhado ao IML.

A tia do homem contou à polícia que o crime foi motivado por ciúmes. Isso porque o sobrinho mexeu com uma mulher que estava em uma mesa próxima, acompanhada de três homens.

