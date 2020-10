Homem é alvejado com mais de 10 tiros e disparos atingem vizinho em Manaus

Manaus/AM - Hudson Vitor Carvalho da Silva, 24 anos, foi atingido com mais de 10 tiros pelo corpo. O caso ocorreu neste sábado (03), na Rua Santa Rita, no bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da PM, os criminosos que estavam em um carro, modelo Ônix, de cor prata, que parou em frente à resistência de Hudson. Ao perceber a movimentação, ele ainda tentou correr para dentro da casa do vizinho, mas acabou sendo atingido com mais de 10 tiros, sendo na cabeça, costas e ombro. O filho do vizinho, identificado como Ronilson dos Santos Vás, de 21 anos, também foi baleado.

Hudson Carvalho e Ronilson Vás receberam os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levadas para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. No entanto, o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.