Após ser crivado com mais de 10 tiros, homem morre em hospital de Manaus

Manaus/AM - Hudson Vitor Carvalho da Silva, de 24 anos, morreu no SPA Joventina Dias após ser atingido com mais de 10 tiros pelo corpo. O caso ocorreu neste sábado (03), na Rua Santa Rita, no bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, Hudson estava em frente à sua casa quando um carro se aproximou e os criminosos dispararam diversos tiros. Ele ainda tentou correr para dentro da casa do vizinho, mas foi atingido com mais de 10 tiros, sendo na cabeça, costas e ombro. O filho do vizinho, identificado como Ronilson dos Santos Vás, de 21 anos, também foi baleado e recebeu atendimento na mesma unidade de saúde que Hudson, no entanto, o estado de saúde dele não foi divulgado.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso.