Homem é agredido e esfaqueado durante assalto em Manaus

Segundo informações da polícia, a vítima estava andando pelo local quando um grupo os criminosos se aproximaram e o atacaram com violência anunciando um assalto. O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade de saúde.

Manaus/AM - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi agredida e esfaqueada neste domingo (25) durante um assalto no cruzamento das ruas 24 de Maio, com Barroso, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

