Homem é achado com cabeça crivada de balas em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (16), no bairro Tarumã, na Zona Centro-Oeste. O desconhecido foi executado com vários tiros na região da cabeça e foi achado horas depois, por populares que passavam pela via. A vítima trajava apenas uma bermuda jeans, é pardo, tem aproximadamente 25 anos e várias tatuagens no peito e por todo o braço direito. No braço esquerdo também há uma tatuagem de escrita na altura do cotovelo. O corpo dele foi encaminhado ao IML e a Polícia Civil apura as circunstâncias do crime. Até o momento, não há testemunhas do homicídio.

Veja também Jovem é encontrado morto no ramal da Praia Dourada em Manaus

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.