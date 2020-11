Homem diz que 'pegou emprestado' mas acaba preso por furto em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso na manhã deste domingo (1º), por furto de materiais de uma residência localizada no bairro Parque Dez, na zona Centro-Sul da capital.

De acordo com a PM, durante o patrulhamento, na avenida Maceió, na região do bairro Parque Dez, policiais flagraram um homem em comportamento suspeito que estava adentrando uma área de mata nas proximidades do terreno da sede uma secretaria estadual. Diante da situação, a equipe efetuou abordagem, onde foram encontrados com ele, diversos materiais como ferramentas elétricas, dentre as quais, uma furadeira; uma lixadeira; uma cortadeira tipo “maquita”; um voltímetro; também um celular; uma mochila cor preta; e um anel cor dourada; além de rolos de fio de cobre.

Indagado sobre a procedência dos materiais, o homem argumentou que havia “pego emprestado” de uma residência no mesmo bairro Parque Dez. A equipe então procedeu contato no local informado pelo suspeito, onde o proprietário relatou que o material em posse do homem havia sido subtraído há pouco tempo de sua residência.

Diante do flagrante de furto, ele foi detido e apresentado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (Dip) para as providências legais.