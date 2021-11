Homem desaparece após sair de bar acompanhado em Manaus

Manaus/AM- Um homem identificado como Emanuel Santana Martins, 52, está desaparecido desde sexta-feira (19), após sair de um bar na avenida Eduardo Ribeiro, bairro Centro, zona sul de Manaus. De acordo com a polícia, a amiga do homem registrou um Boletim de Ocorrência (BO), informando que eles estavam juntos em um bar, mas por volta das 23h Emanuel saiu do local na companhia de uma outra pessoa. Desde então não retornou para casa e não deu notícias sobre seu paradeiro. Quem tiver detalhes sobre o desaparecimento do homem pode entrar em contato por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

