Homem confessa que estuprou criança e pede ajuda: 'fascínio por pedofilia'

Um homem de 40 anos, que estuprou um menino de 10 anos, na cidade de Valença, em Salvador, disse à polícia ser “doente” e que precisava de auxílio para tratar seu “fascínio por pedofilia".

Segundo o UOL, o pedido de ajuda foi feito durante seu depoimento na 1ª Delegacia Territorial, que investiga o caso. O abuso sexual ocorreu no último domingo (8), em uma praia do distrito de Guaibim, onde o homem tem uma barraca e a vítima trabalha vendendo acarajé. O abuso foi praticado dentro do estabelecimento do agressor.

O pai da criança contou que o filho relatou ter sido obrigado pelo homem a fazer sexo oral. Após o abuso o agressor fugiu. Naquele mesmo dia, moradores da região estiveram no local e atearam fogo na barraca do acusado.

O delegado José Raimundo Neri Pinto, da 1* Delegacia Territorial, revelou que o homem se apresentou na quinta-feira (12) após temer por sua integridade.

Na delegacia, ele alegou que precisava de ajuda e admitiu ser fascinado por abusar menores. Ao delegado, ele explicou que só procurou a delegacia, por estar com medo de morrer. O homem já tem registro na policia por ter violentado sexualmente um outro menor.

Após ser ouvido na delegacia, o agressor foi liberado, já que uma eventual prisão em flagrante só poderia ser decretada em até 24h depois do crime. Ele deve ser indiciado por estupro de vulnerável.