Criminosos invadem condomínio e fazem mulher refém em assalto em Manaus

Manaus/AM - Assaltantes invadiram um condomínio localizado ao lado da Assembleia Legislativa, na Zona Centro-Sul, e teriam feito a empregada de uma família refém, na tarde desta sexta-feira (13).

​

Um dos envolvidos já teria ido ao local antes por causa de um anúncio de venda de objetos que o proprietário da casa teria postado na internet. Ele usou a situação para analisar os acessos ao imóvel e planejar a ação. Assim que os criminosos entraram, fizeram a doméstica de refém com uma faca. A polícia foi acionada e está no condomínio, vários agentes do Grupo Fera também acompanham a ação.