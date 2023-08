Homem compra Hillux de vendedor anônimo e acaba preso em rodovia federal no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Um homem identificado como Roberto Ferreira Bernabé, 46, comprou um carro Hillux, de um vendedor anônimo e acabou preso por receptação, nesta quinta-feira (10), na Rodovia Federal BR-230, quilômetro 177, distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré, no Amazonas.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações iniciaram para apurar um grupo criminoso envolvido com roubo de veículos e, após denúncia e diligência realizada, os policiais civis encontraram Roberto em posse de um carro de procedência duvidável.

“Ao ser questionado, ele relatou que teria comprado o veículo por R$ 130 mil de um vendedor desconhecido. Nós o conduzimos, junto ao veículo, para a 73ª DIP, onde, ao comparar o chassi do carro com a placa, verificou-se que a placa não correspondia ao veículo. Então, ao consultar o chassi no sistema, constatou-se que se tratava de um carro oriundo de roubo”, disse.

Conforme o gestor, diante dos fatos apresentados, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo por receptação. Ele ficará à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria.