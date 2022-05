Homem cai de forro de casa ao tentar se esconder da polícia em Manaus

Ainda segundo o capitão PM Bruno França, um dos infratores tentou se esconder na casa, porém, segundos depois o jovem caiu do forro. Familiares tentaram impedir a prisão do suspeito.

Manaus/AM - Dois homens de 23 e 26 anos foram detidos com armas e drogas, na tarde desta quinta-feira (19), na baixada da felicidade, localizada no bairro São José, zona Leste.

