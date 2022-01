Homem brutalmente espancado no Amazonas morre após dias internado

Manaus/AM - Um homem identificado pela polícia como Raimundo Nonato Santos Silva Filho, 27 anos, morreu na noite de segunda-feira (10), após 8 dias internado em um hospital de Manaus. Raimundo havia sido socorrido por agentes de saúde após ter sido espancado por um grupo durante a madrugada do dia 2 de janeiro, na rua Rio Preto da Eva, em Itacoatiara. Ele foi resgatado e transferido no mesmo dia para a capital, onde não resistiu e morreu em um dos leitos do hospital João Lúcio Pereira Machado. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.