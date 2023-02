Homem arrancado de carro e executado no Ouro Verde tinha bilhete de facção

Manaus/AM - A polícia encontrou no corpo de Diogo Rodrigo, assassinado na tarde desta sexta-feira (17), no Beco F, do bairro do Ouro Verde, na Zona Leste de Manaus, um bilhete de uma facção criminosos explicando o suposto motivo para o crime.

No papel estava escrito: "Morri pq tava roubando trabalhador e peitei o papo do CV". O recado foi encontrado durante a perícia no corpo, que constatou ainda, cinco perfurações de balas, que atingiram a cabeça e o tórax do homem.

Familiares da vítima disseram que Rodrigo era dançarino, casado e deixa três filhos.

O crime

Rodrigo, que estava amarrado, foi arrancado de um carro preto que parou na frente do beco, considerado como área vermelha, foi arrastado por 2 metros e executado.