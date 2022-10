Homem achado morto em ramal da AM-010 foi torturado e queimado vivo

Ainda conforme o familiar, Alef teve o rosto coberto com a própria camisa e, em seguida, os criminosos jogaram gasolina e atearam fogo. Além disso, o corpo dele foi encontrado com várias marcas de tiros.

Manaus/AM - O corpo encontrado carbonizado, no ramal Água Branca 2, localizado no KM 35 da AM 010, nesta quarta-feira (12), é de Alef Passos de Oliveira, de 27 anos. Ele teria sido torturado e queimado vivo, de acordo com informações da família da vítima.

