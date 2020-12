Herdeiro das 'Casas Bahia' é acusado de estupro de 14 mulheres

O filho do dono das Casas Bahia, Saul Klein, de 66, foi acusado, por 14 mulheres, de aliciamento e estupro. O caso foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo nesta terça-feira (22).

De acordo com o R7, os crimes aconteceram desde 2008 e iniciaram durante as festas que reuniam mulheres em sua casa, em Alphaville, em São Paulo. Klein teve que entregar o seu passaporte e está proibido de ter contato com as vítimas, para não prejudicar o andamento das investigações das denúncias, que estão em segredo de Justiça.

A de Klein, afirma que seu cliente é sugar daddy, termo usado para homem que sustenta o parceiro ou a parceria financeiramente em troca de sexo, e garante que ele não cometeu crimes.

"O sr. Saul Klein vem sendo vítima de um grupo organizado que se uniu com o único objetivo de enriquecer ilicitamente às custas dele, através da realização de ameaças e da apresentação de acusações falsas em âmbito judicial, policial e midiático", disse o advogado ao jornal.