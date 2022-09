Haitiano é preso após agredir idoso na Casa do Imigrante em Manaus

A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) informa que tomou conhecimento do incidente e, por meio da Diretoria da Casa do Imigrante Jacamim, na ocasião, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), bem como acompanhou o idoso desde o atendimento hospitalar até o momento de sua alta médica e retorno ao abrigo.

"As informações davam conta que o agressor morava no local há aproximadamente três meses. Na ocasião do crime, por causa de uma desavença, ele agrediu a vítima com chutes e empurrões, ocasionando lesões na cabeça e corpo do idoso”, explicou a delegada Andréa Nascimento, titular da Delegacia Especializada de Crime Contra Idoso (DECCI).

Manaus/AM - Um haitiano, de 34 anos, foi preso na terça-feira (13), após agredir um idoso de 72 anos, na Casa do Imigrante Jacamim, localizada no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.