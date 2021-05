Grupo que furtava veículos e vendia na internet é preso no Amazonas

Manaus/AM - Elvis Alexandre Coelho, de 31 anos, Fadson Barbosa de Menezes, 30, e Lucas Silva Sena, 24, foram presos na madrugada desta sexta-feira (21) suspeitos de integrarem uma quadrilha que praticava furtos de veículos em Presidente Figueiredo, e que disponibilizavam os carros em aplicativos de compra e venda, na capital.

Conforme o delegado Valdinei Silva, da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, o trio foi preso na rodovia AM-010, no momento em que chegavam em de Rio Preto da Eva para praticar mais um furto.

A autoridade policial informou que a ação é resultado do trabalho investigativo da DIP. Após identificarem os registros de sete furtos de veículos entre os meses de abril e maio, sendo seis motocicletas e um carro, a equipe policial levantou imagens de câmeras de segurança das residências próximas aos locais em que as ações criminosas ocorreram.



As imagens revelaram que um veículo Volkswagen, modelo Gol, de cor branca, era utilizado no ato criminoso. “Identificamos a proprietária, que declarou ter alugado o veículo, desde o mês de fevereiro, para Fadson. Na época, o homem comentou que utilizaria o carro para trabalhar em um aplicativo de transporte urbano”, explicou o titular.



Ainda conforme o delegado, após a DIP monitorar o veículo, ele foi localizado em uma estrada no sentido de Rio Preto da Eva, onde os homens foram abordados e presos. Com eles, a polícia encontrou um alicate tesoura de cortar cadeados, um capacete e uma chave que seria utilizada para dar partida nas motocicletas furtadas.



“Na delegacia, os autores confessaram os furtos e disseram que os veículos seriam vendidos na capital, por meio de um aplicativo de vendas. Representamos a prisão preventiva dos três criminosos que já foi decretada pela Justiça”, finalizou Silva.



Procedimentos – Os três indivíduos irão responder por furto qualificado e associação criminosa. Eles permanecerão custodiados na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.