Grupo que fazia arrastões em Manaus é preso com carro Toyota e celulares

Manaus/AM - A polícia prendeu na noite dessa segunda-feira (17), um grupo de criminosos que estava fazendo arrastões no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Os suspeitos estavam em um carro da marca Toyota, de placa NOY 9851, atacando as vítimas na avenida Itaúba. A polícia foi acionada e conseguiu interceptar os suspeitos que ainda tentaram resistir à prisão. Com eles, os PMs encontraram R$ 700 em espécie e 16 celulares roubados. Parte do material estava no carro e outra estava escondida em uma casa na rua Pingo D’água, onde um outro homem de 44 anos também foi preso. Todos foram encaminhados ao 14° DIP, onde foi descoberto que eles já tinham outras passagens por roubo e receptação.

