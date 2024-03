Grupo é preso no Manauara Shopping suspeito de falsificar atestados e certidões de óbitos pic.twitter.com/AQlrFpIpKC — Babilônia (@babiloniaam) March 22, 2024

Manaus/AM - Um grupo foi preso no fim da tarde desta sexta-feira (22), por policiais civis do 1º Distrito Integrado de Polícia, no Manauara Shopping, localizado no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o grupo seria suspeito de falsificar atestados médicos e certidões de óbito. Entre os presos, há funcionários da Delegacia Geral de Polícia Civil.

Não há informação de quantas pessoas estão envolvidas no esquema criminoso. O 1º DIP segue com as diligências.

O Manauara Shopping ressalta que não tem vínculo com a ocorrência policial e que apenas a prisão foi realizada no local.