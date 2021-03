Grupo é preso com 3 toneladas de drogas escondidas em balsa no Amazonas

Agentes da Base Arpão fizeram então a abordagem e com a ajuda do Corpo de Bombeiros, identificaram e encontraram cerca de 3.236 kg de oxi e maconha tipo skunk. A droga estava armazenada em compartimentos ocultos na embarcação e estão avaliadas em aproximadamente R$ 50 milhões. O grupo foi preso e deve responder pelo crime.

Manaus/AM - Mais 3 toneladas de drogas foram apreendidas dentro de uma balsa e de dois empurradores nesse sábado (6), na cidade de Coari, no interior do Amazonas. Nas ocasião, cinco homens foram presos.

