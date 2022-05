Grupo é preso após roubo em ônibus da linha 066 em Manaus

Manaus/AM - Quatro homens, de 19, 22, 25 e 38 anos, foram presos nesta sexta-feira (06) após roubo em um ônibus coletivo da linha 066, na zona leste de Manaus.

Os policiais foram informados que o grupo teria roubado um ônibus no Ramal do Brasileirinho. Uma equipe foi ao local, onde a população informou que os suspeitos teriam fugido em um veículo Onix. As descrições foram repassadas ao Centro de Operações para o Cerco Inteligente para rastrear o veículo.

As câmeras de monitoramento da polícia identificaram o veículo suspeito na avenida Margarida e minutos depois na rua Andorinha, bairro Cidade de Deus.

Os suspeitos estavam descendo do veículo e ao verem os policiais tentaram fugir, mas foram presos e entregaram todo o material que estava com eles.

Foram apreendidos com o grupo uma motocicleta com restrição de roubo, um revólver Calibre 38, seis munições intactas, 18 relógios, três celulares, cinco cordões, sete anéis, carro Onix e dinheiro no valor R$403,45 .

Os quatro envolvidos foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis. Na delegacia, foi verificado que três dos suspeitos já possuem passagem pela polícia por roubo e assalto.