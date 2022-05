Funcionário do McDonald's é baleado por cliente após discussão por desconto

Mateus Domingues Carvalho, 21, funcionário do McDonald’s, foi baleado por um cliente dentro da loja de fast food na madrugada desta segunda-feira (9), na Taquara, no Rio de Janeiro.

O crime ocorreu após o cliente iniciar uma discussão na fila do drive thru por causa de um cupom de desconto que queria usar no final do atendimento. Mateus teria dito a ele que o cupom só poderia ter sido no início do pedido e ele se irritou.

Descontrolado, o homem arrebentou a proteção de acrílico do balcão, deu um soco no rosto de Mateus e em seguida entrou na loja armado e atirou na barriga dele.

O funcionário foi socorrido às pressas e encaminhado a um hospital na Barra da Tijuca. O estado de saúde dele é estável. O atirador fugiu do local e a polícia vai usar câmeras de segurança do local para identificá-lo.

A rede de fast food informou que está prestando todo o apoio necessário ao rapaz e que está cobrando junto à polícia a punição do acusado.