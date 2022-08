Grupo é preso ao ameaçar PMs com lanças em área de preservação invadida em Manaus

Manaus/AM – Seis pessoas foram presas nessa segunda-feira (21), por ameaçarem policiais ao serem flagradas invadindo uma Área de Preservação Ambiental Permanente localizada no entorno do Conjunto Viver Melhor, no bairro Lago Azul, na zona Norte.

O grupo, que se identifica como indígena, já tinha sido retirado do local durante uma operação, mesmo assim, retornou e ameaçou PMs com lanças.

Os acusados afirmaram que não iriam abrir mão da terra e confrontaram os policiais. No fim, eles acabaram presos e levados para 29° DIP. As lanças usadas para intimidar os agentes também foram apreendidas e levadas com eles.