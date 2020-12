Grupo é detido após roubar mais de 10 celulares no Japiim, em Manaus

Manaus/AM - Três homens de 21, 24, e 25 anos foram presos e dois adolescentes de 17 anos apreendidos, após roubarem 11 celulares no bairro Japiim, na zona sul da capital. A prisão do grupo, aconteceu no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, na madrugada desta terça-feira (15).

Segundo policiais da Força Tática, durante patrulhamento por volta das 3h30 desta terça, pela avenida Tambaqui, no Jorge Teixeira, os policiais observaram um veículo modelo Chevrolet Onix, de cor branca e placas QZN-8B57, trafegando em atitude suspeita, e efetuaram abordagem.

Após revista e busca no interior do automóvel, foram encontrados com eles um revólver calibre 38, marca Stanley Brasil, numeração 1392486, com três munições calibre 38 intactas; um simulacro de pistola; além de 11 aparelhos celulares de marcas diversas, que posteriormente foi constatado serem provenientes de roubo praticado pelo grupo no Conjunto Japiinlândia, bairro Japiim.

Todos os envolvidos, juntamente com o material apreendido e o veículo, foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.