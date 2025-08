Grupo de oração se depara com homem morto e amarrado em Manaus

As marcas de agressão em seu corpo e o fato de ter sido encontrado amarrado apontam para uma possível tortura antes do óbito. A polícia foi acionada e o local foi isolado para os primeiros trabalhos de perícia.

De acordo com a polícia, a descoberta foi feita por um grupo de oração que realizava encontros em um campo próximo ao local. A cena do crime indica que o homem pode ter sido vítima de um homicídio com requintes de crueldade.

Manaus/AM - O corpo de um homem foi encontrado neste sábado (2), em uma área de mata no Conjunto Ribeiro Júnior, com acesso pela Avenida das Flores, na Zona Norte de Manaus. A vítima, ainda não identificada, estava amarrada e apresentava sinais de agressão.

