Grupo criminoso é preso com drogas avaliadas em R$ 200 mil no Amazonas

Conforme o delegado Guilherme Torres, diretor do DPI, a operação teve como objetivo combater o tráfico de drogas, bem como coibir práticas criminosas decorrentes do comércio de materiais ilícitos, naquela localidade.

Manaus/AM - Um grupo criminoso, sendo três homens e uma mulher, foi preso em razão de mandado de prisão por tráfico, outros dois indivíduos foram autuados em flagrante pelo mesmo crime, nesta quinta-feira (10), no município de Canutama, no Amazonas.

