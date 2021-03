Gráfica, oficina e 14 pessoas integravam grupo que roubava carros em Manaus

De acordo com a polícia, a organização criminosa já fez mais de 80 vítimas na capital, as buscas por outros seis membros do esquema continuam. Alguns veículos foram recuperados e devem ser entregues aos proprietários.

A maioria era abordada ao chegar ou sair de casa e era atacada com violência pelos bandidos. Durante a Operação Cetros, a polícia também identificou duas oficinas que eram usadas no processo de clonagem. Em uma delas foi constatado a prática de desmanches de carros.

