Gerente de banco é preso após desviar R$ 1,8 milhão de conta de cliente em Manaus

O crime ocorreu no dia 14 de maio. Na ocasião, duas pessoas foram ao banco, e o gerente acessou a senha e a transferência foi feita. Outros envolvidos no desvio milionário também estão sendo investigados.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), Aldeney Goes, o suspeito foi preso em cumprimento a mandado de prisão temporária. A casa do suspeito também foi alvo de busca. Um veículo modelo HB20, notebooks e celulares também foram apreendidos e levados à perícia.

