Garota de 13 anos é resgatada durante sessão de tortura do tribunal do crime no Amazonas

Manaus/AM - Uma adolescente de 13 anos que estava desaparecida há dois dias, foi resgatada pela polícia enquanto era torturada por um tribunal do crime nessa quinta-feira (7), no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. Uma mulher de 27 anos foi presa, suspeita de ser a mandante do sequestro.

A vítima estava sendo mantida cárcere em uma casa no bairro Mutirão e foi bastante agredida. Ela tinha hematomas pelo corpo e costelas fraturadas. No momento do resgate, ela também estava com o rosto bastante ensanguentado e tinha ferimentos na região da cabeça.

A polícia descobriu o cativeiro após receber imagens da tortura, que estavam sendo compartilhadas em grupos de WhatsApp. Ao chegar no casebre, os agentes encontraram vários criminosos, incluindo mulheres, participando da sessão de espancamento.

O grupo saiu correndo assim e apenas a mandante do sequestro foi presa. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela Polícia Civil. A vítima foi levada para o hospital da cidade e segue internada sob cuidados médicos.