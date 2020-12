Funcionários do Detran participavam de fraudes em impostos em Manaus

Manaus/AM - Despachantes, funcionários e estagiários do Detran/AM, estão entre os alvos da Operação Sanguessuga, deflagrada na manhã desta quarta-feira (2), pela Polícia Civil em Manaus.

O grupo agia fraudando impostos estaduais e federais usando o próprio sistema do Detran. As fraudes foram detectadas há cerca de um ano pelo próprio órgão que acionou a polícia para dar início a uma investigação conjunta como explica o secretário de Segurança Pública do Estado, Louismar Bonates:

“A direção atual do Detran detectou que estava tendo algumas falhas na parte de documentação dos veículos. Foi começado a fazer a correção de alguns desses erros e em seguida ele manteve contato com o delegado Cícero Túlio, e passaram a fazer uma investigação conjunta para visando acabar essas fraudes, afirma.

Bonates também especificou que o grupo é grande e bem articulado: “São despachantes, funcionários do Detran, perito, vários estagiários e ex-funcionários que foram aliciados por essa quadrilha. Eles esquentavam documentos de carros clonados, eles burlavam a parte de impostos de algumas isenções que são feitas na Zona Franca para que esses veículos saíssem de Manaus sem esse bloqueio e eram vendidos lá fora com um preço bem inferior entre outros fraudes”, explicou o secretário.

Segundo o levantamento feito pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, o prejuízo causado pelo esquema ultrapassa R$ 30 milhões. Algumas mudanças já foram efetuadas no sistema do Detran desde que as investigações começaram, mas outras devem ser implementadas após o término da operação.