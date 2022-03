Funcionários de empresa aérea são presos por despacharem drogas em aviões

Dois funcionários da empresa aérea Azul foram presos suspeitos de participarem de esquema criminoso que fazia transporte de drogas em aviões comerciais. A prisão aconteceu aeroporto de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, no último sábado (26),

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.