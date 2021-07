Funcionário é preso ao furtar peças de empresa do Distrito em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 24 anos foi preso, nesta terça-feira (13), enquanto trabalhava em uma empresa, na rua Matrinxã, Distrito Industrial, zona sul de Manaus. Ele é suspeito de furtar materiais do local de trabalho.

Os policiais foram informados, pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (CECOPOM), da ocorrência de provável roubo em uma empresa do Distrito. No local, a equipe foi informada que o suspeito estava detido, pelo vigilante do estabelecimento. Com ele, foram encontrados peças metálicas em uma sacola branca.

Os envolvidos, juntamente com o material do furto, foram levados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o homem foi autuado com um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) por furto consumado.