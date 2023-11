Fugitivo de presídio do Amazonas é recapturado pela polícia após denúncia

Manaus/AM - Um homem de 23 anos foi recapturado, nesta quarta-feira (29), por policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), no município de em Eirunepé, no interior do Amazonas. Ele teria fugido de um presídio do município.

No relato da ocorrência consta, que a equipe policial recebeu uma denúncia informando que um dos presos fugitivos da Unidade Prisional do Município, se encontrava na residência de familiares, em um beco, localizado na rua Antônio Maciel, bairro São José. O homem que estava com hematomas em uma das pernas, decorrente da fuga do presídio, foi recapturado e conduzido a 7° Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.