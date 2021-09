Frigorífico clandestino é fechado e polícia apreende toneladas de alimento

Eles, obrigatoriamente, devem atuar de acordo com um manual de boas práticas de manipulação e contar com um médico veterinário como responsável técnico, que vai orientar o estabelecimento quanto às boas condutas.

A Adaf reforça que todo estabelecimento envolvido no processamento de produtos de origem animal deve ser cadastrado no Serviço de Inspeção, seja ele municipal (SIM), Estadual (SIE) ou Federal (SIF), que garante ao consumidor que o local segue os padrões higiênico-sanitários adequados.

A ação também teve participação do auxiliar de fiscalização agropecuária Ruben Coelho dos Santos e do técnico de fiscalização agropecuária Leandro Martins da Silva.

