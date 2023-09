Foragidos da Justiça são presos durante operações da SSP em Manaus

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

No Parque Dez de Novembro, zona centro-sul, por volta das 15h, policiais militares da 23ª Cicom prenderam um homem, de 33 anos, após denúncia de que ele estaria cometendo furto em um instituto localizado no bairro.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), por volta das 20h, no bairro Armando Mendes, zona leste da cidade, um homem, de idade não informada, foi preso por policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após cometer ato de violência doméstica contra a esposa.

Manaus/AM - Três foragidos da Justiça foram presos, nesta quinta-feira (14), durante ações realizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). As prisões aconteceram em zonas distintas de Manaus.

