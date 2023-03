Foragido há mais de 20 anos por crime em Amapá é preso no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), cumpriu, nesta terça-feira (21), mandado de prisão preventiva em nome de um homem, de 55 anos, por roubo majorado praticado em Macapá, no estado do Amapá no ano 2000. Deste então, o homem era procurado pela Justiça.

De acordo com o delegado Rafael Alemand, titular da unidade policial, o indivíduo foi preso nas imediações do bairro Centro, naquele município. Ele ressaltou que o homem era procurado há mais de 20 anos pela polícia do Amapá, pela autoria da prática criminosa, que, na época, causou às vítimas um prejuízo de R$ 300 mil

“A Polícia Civil do Amapá tomou conhecimento de que o indivíduo estaria residindo em Manacapuru e, de imediato, nos informou e nos encaminhou a ordem judicial, para o devido cumprimento. Então, iniciamos as diligências e logramos êxito na prisão do infrator”, explicou.

Decisão judicial

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 3ª Vara Criminal e de Auditoria Militar de Macapá, no dia 15 de agosto de 2018.

Procedimentos

Ele responderá por roubo majorado e ficará à disposição da Justiça de Macapá, para um eventual recambiamento.