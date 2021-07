Foragido é capturado enquanto vendia drogas em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 28 anos que estava foragido por roubo, foi preso enquanto traficava drogas no beco São Francisco, bairro Redenção, na zona Centro-oeste, na noite dessa segunda-feira (12). Os policiais realizavam patrulhamento, por volta das 20h30, quando receberam informação, de que vários indivíduos estariam vendendo entorpecentes no local. Ao chegarem, os agentes encontraram um homem que tinha um mandado de prisão em aberto por roubo cometido em 2015. Ele foi preso e conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O jovem já possuía passagens por roubo e tráfico de drogas.

