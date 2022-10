Foragido do Pará é preso com 'bolada em dinheiro' em Manaus

A prisão ocorreu depois que Policiais da Secretaria de Segurança Pública (Seaop) receberam uma denúncia informando sobre a localização do homem. Com ele foram apreendidos uma arma de fogo e uma quantia de dinheiro, com o valor ainda não divulgado pela polícia.

Manaus/AM- Um foragido da Justiça do Pará, que não teve a identidade revelada, foi preso com uma 'bolada em dinheiro', na noite desta quarta-feira (05), em cumprimento a um mandado de prisão.

