Foragido da Justiça, 'Marquinho do RP' é preso com documento falso em Manaus

Manaus/AM - Markson Mota da Silva,31, conhecido como ‘MK e Marquinho’, foi preso na sexta-feira (12), pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse de munições de uso restrito, falsificação de documento público e tráfico de drogas. A prisão ocorreu na rua Aracé, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, Markson que ocupa posição de destaque em uma organização criminosa, era considerado foragido desde a Operação Acéfalo.

Com Markson, foi encontrada uma arma de fogo calibre 380, 51 munições do mesmo calibre, 19 munições de fuzil 762, 500 gramas de entorpecente do tipo oxi, além de R$ 1.285 em espécie.

“Também foi encontrado com o homem uma carteira de identidade com nome e dados pessoais falsificados. Temos a informação de que ele é integrante de uma organização criminosa, e que atuava no recebimento e distribuição do entorpecente no Rio Preto da Eva”, declarou Brasil.

Procedimentos

Marquinho irá responder pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse de munições de uso restrito, falsificação de documento público e tráfico de drogas, além de associação para o tráfico e organização criminosa.