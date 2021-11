52 pessoas vão presas em Manaus por não pagarem pensão alimentícia aos filhos

O delegado ressalta, também, que a prisão pelo não pagamento da pensão é derivada de processo cível e não criminal, por não haver prática de infração penal, mas sim a inadimplência da obrigação alimentar, sendo a única prisão do tipo autorizada no Brasil.

De acordo com o delegado Fernando Bezerra, a Operação Angelus envolveu os 30 Distritos Integrados de Polícia (DIPs) que cumpriram diversas ordens judiciais, inclusive de vários estados do País. A autoridade policial ressalta, ainda, que as ações policiais vão continuar

