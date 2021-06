Foragido da Justiça escapa e tia de suspeito acaba presa no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Civil prendeu em Maués, quinta-feira (10), Andrea Guedes Pinheiro, 41, por tráfico de drogas. Ela foi encontrdada na casa onde a polícia fazia buscas pelo sobrinho dela, Tulio Calheiro de Souza, 21, investigado por um homicídio ocorrido no dia 31 de maio deste ano, que está foragido.

De acordo com o delegado Rafael Schmidt, titular da 48ª DIP, a ação ocorreu na residência de Tulio, no bairro Mirante do Éden, naquele município, onde a equipe policial foi recebida por Andrea, tia dele. “Durante revista no imóvel, nossa equipe encontrou em posse de Andrea, trouxinhas de cocaína, porções de maconha e uma balança de precisão, momento em que demos voz de prisão à mulher”, disse o delegado.

Sobre o mandado de busca e apreensão em nome de Tulio, Schmidt explicou que o jovem é investigado pelo homicídio de Diego Macedo Lima, que tinha 20 anos, que na ocasião do delito, foi alvejado com disparos de arma de fogo. Desde o cometimento do crime, o autor se encontra foragido da justiça. “O mandado de busca e apreensão em nome de Tulio, foi expedido na quinta-feira (10), pelo juiz Paulo José Benevides dos Santos, da 2ª Vara da Comarca de Maués.

Procedimentos – Andrea Pinheiro, que é reincidente por tráfico de drogas, irá responder pelo mesmo crime. Após os trâmites cabíveis, ela permanecerá custodiada na carceragem da delegacia à disposição da justiça.