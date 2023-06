Foragido da Justiça é preso após denúncia em Manaus

Foi verificada a identidade do homem e confirmado o mandado de prisão em aberto em nome do mesmo. Ele foi preso e conduzido até o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com a PM, a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) recebeu uma informação de que um homem com mandado de prisão em aberto por roubo estaria na comunidade Cidade das Luzes escondido. Foi feito contato com os policiais da área, que conseguiram localizar o suspeito e realizar a abordagem.

Manaus/AM - Um homem de 26 anos, que estava foragido da Justiça pelo crime de roubo, foi preso no bairro Tarumã-Açu, zona oeste da capital. A prisão aconteceu no sábado (10), após denúncia às autoridades.

