Foragido da Justiça do Ceará é preso em Manaus

Manaus/AM - O foragido da Justiça Cristiano da Costa Ribeiro Fabrício, de 42 anos, que foi condenado a 12 anos de reclusão por roubo majorado e associação criminosa, foi preso nesta segunda-feira (22), na rua Tito Bittencourt, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

Segundo o delegado Cícero Túlio, titular do 13° DIP, o indivíduo integrava um grupo criminoso especializado em roubo a residências no estado do Ceará. No entanto, Cristiano já havia sido preso e estava foragido da Comarca de Beberibe (CE), em razão de uma série de roubos cometidos na localidade.

“Chegamos até o suspeito durante uma investigação que apurar a possível infiltração dele em uma empresa de vigilância patrimonial, onde ele estava trabalhando em Manaus, a fim de levantar dados que serviriam para o cometimento de roubos”, explicou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, durante as investigações foi identificado que o suspeito possuía uma condenação no Ceará e estava escondido na capital do Amazonas. “De imediato seguimos em busca dele e efetuamos sua prisão”, informou.

Procedimentos

Cristiano foi condenado a 12 anos de reclusão pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. Ele será encaminhado à audiência de custódia, e posteriormente será recambiado para o estado do Ceará, onde cumprirá sua pena.