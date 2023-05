Fim de semana tem mais de 40 pessoas presas no Amazonas

No município de Anori, policiais militares prenderam dois homens, com identidade não divulgada, pelo crime de tráfico de drogas. Com os suspeitos foram encontradas uma motocicleta sem placa, R$ 64 em espécie, 52 trouxinhas de skunk, 40 trouxinhas de oxi. Todos os suspeitos foram encaminhados para a 79ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

No domingo (28), um homem, 28, foi preso pela Força Tática com cinco porções de maconha, 61 porções de cocaína, 69 porções pequenas de oxi e R$23 em espécie. O suspeito foi encaminhado para o 6° DIP.

As prisões ocorreram entre sexta-feira (26) e o domingo (28), e foram em sua maioria motivadas pelo tráfico de drogas. Ao todo, as polícia apreendeu três armas de fogo, cinco munições, R$ 502,50 em espécie e aproximadamente 632 porções de entorpecentes.

