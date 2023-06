Fim de semana tem 48 pessoas presas no Amazonas

Manaus/AM - Entre a manhã de sexta-feira (23) e as primeiras horas desta segunda-feira (26), 48 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido durante ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Carauari, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Atalaia do Norte, Lábrea, Manacapuru, Nova Olinda do Norte e Rio Preto da Eva.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação 12 armas de fogo, 68 munições, R$617,15 em espécie e, aproximadamente, 400 porções de entorpecentes. A maioria das prisões foi efetuada por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

Interior

No município de Rio Preto da Eva, policiais militares prenderam dois homens, que não tiveram as identidades divulgadas. Os policiais apreenderam, com os suspeitos, 51 porções de oxi, 16 porções de maconha, uma porção de cocaína, duas pistolas com 18 munições e uma balança de precisão. Os suspeitos foram encaminhados para o 36ºDIP.