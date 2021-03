Festa clandestina é encerrada e 10 pessoas são presas em Manaus

O evento descumpre o decreto governamental que restringe a circulação de pessoas a partir das 21h até as 06h e proíbe aglomeração como medida para conter o avanço da Covid-19 no Amazonas.

Os policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados após denúncias anônimas de que estaria acontecendo uma festa regada a bebidas alcóolicas, churrasco, piscina, e um carro com um paredão de som, em meio à pandemia do novo coronavírus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.