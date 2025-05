Famílias procuram adolescentes que desapareceram em bairros de Manaus

De acordo com a política, em casos de desaparecimento não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta dirigir-se a qualquer delegacia com documentos pessoais e fornecer informações sobre o último local onde a pessoa foi vista, suas características físicas e, preferencialmente, uma foto atualizada.

Juliana Marques Brito, de 13 anos, também desapareceu no dia 6 de maio deste ano, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste.

